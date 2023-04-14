Кулач забил свой дебютный гол за азербайджанскую Зиру
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instagram.com/fc.zire
Украинский форвард Владислав Кулач, который играет за "Зиру", открыл счет своим забитым голам в чемпионате Азербайджана.
В матче 30-го тура местного чемпионата с "Сабаилом" Кулач вышел в стартовом составе и открыл счет на 52-й минуте матча.
В итоге, "Зира" выиграла со счетом 3:1.
Напомним, что до этого матча 29-летний Кулач провел за свою новую команду 3 поединка без забитых мячей. Правда, в них он отыграл в общей сложности всего 27 минут.
Отметим, что после 30 туров "Зира" находится на 5-м месте в турнирной таблице.
"Зира" – "Сабаил" 3:1
Голы: Кулач (52), Ахмедзаде (69), Гулиев (90) - Гоба, (90+5)
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