Коваленко провел провальный матч Специи против Лацио на скамейке запасных
Второй раз подряд не появился на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
"Специя" в 30-м туре Серии А разгромно уступила "Лацио". Украинский полузащитник Виктор Коваленко провел весь матч на скамейке запасных.
Второй раз подряд хавбек не выходит на поле. В минувшие выходные против "Фиорентины" он не попал в заявку команды из-за простуды. 2 апреля Коваленко сыграл первый тайм с "Салернитаной", но был заменен в перерыве.
В общей сложности на счету украинца в этом сезоне 15 матчей, в которых он записал в свой пассив одну желтую карточку.
Коваленко играет за "Специю" на правах аренды с "Аталанты" до конца этого сезона. В соглашении включен пункт о праве выкупа. Его контракт с "бергамасками" рассчитан до лета 2025 года.
Отметим, что "орлята" находятся на последнем спасительном месте (17) в Серии А. Они опережают уже идущую в зоне вылета 18-ю "Верону" на четыре очка.
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