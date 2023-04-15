Коваленко провел провальный матч Специи против Лацио на скамейке запасных

"Специя" в 30-м туре Серии А разгромно уступила "Лацио". Украинский полузащитник Виктор Коваленко провел весь матч на скамейке запасных.

Второй раз подряд хавбек не выходит на поле. В минувшие выходные против "Фиорентины" он не попал в заявку команды из-за простуды. 2 апреля Коваленко сыграл первый тайм с "Салернитаной", но был заменен в перерыве.

В общей сложности на счету украинца в этом сезоне 15 матчей, в которых он записал в свой пассив одну желтую карточку.

Коваленко играет за "Специю" на правах аренды с "Аталанты" до конца этого сезона. В соглашении включен пункт о праве выкупа. Его контракт с "бергамасками" рассчитан до лета 2025 года.

Отметим, что "орлята" находятся на последнем спасительном месте (17) в Серии А. Они опережают уже идущую в зоне вылета 18-ю "Верону" на четыре очка.