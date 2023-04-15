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Коноплянка впервые за три матча не выйдет в старте Краковии

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В соперниках – сосед по турнирной таблице

Коноплянка впервые за три матча не выйдет в старте Краковии

Фото: instagram.com/mkscracovia

Новина українською

В рамках 28-го тура польской Экстраклассы “Краковия” сыграет против “Радомяка”. Украинский вингер Евгений Коноплянка не выйдет в старте своей команды.

В предыдущих двух поединках он играл в основе. Против "Видзева" провел 89 минут, а против "Погони" – 66 минут. За два матча Коноплянка записал в свой актив одну желтую карточку. “Краковия” в этих встречах заработала одно очко.

Команда украинца перед этим матчем идет на девятом месте в польском чемпионате, а “Радомяк” занимает 10 позицию. Между ними разрыв в один зачетный пункт.

Поединок начнется в 16.00.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков) Радомяк (Радом)
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