Коноплянка впервые за три матча не выйдет в старте Краковии

В рамках 28-го тура польской Экстраклассы “Краковия” сыграет против “Радомяка”. Украинский вингер Евгений Коноплянка не выйдет в старте своей команды.

В предыдущих двух поединках он играл в основе. Против "Видзева" провел 89 минут, а против "Погони" – 66 минут. За два матча Коноплянка записал в свой актив одну желтую карточку. “Краковия” в этих встречах заработала одно очко.

Команда украинца перед этим матчем идет на девятом месте в польском чемпионате, а “Радомяк” занимает 10 позицию. Между ними разрыв в один зачетный пункт.

Поединок начнется в 16.00.