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Миколенко начнет домашнюю игру против Фулхэма в старте

Наши за границей
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31-й матч для украинца в текущем клубном сезоне

Миколенко начнет домашнюю игру против Фулхэма в старте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 31-го тура чемпионата Англии "Эвертон" дома сыграет против "Фулхэма". Начало встречи – 17:00.

Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе "ирисок" на эту игру.

Этот матч станет 30-м для украинского защитника в нынешнем сезоне АПЛ. Также 23-летний украинский провел один поединок в Кубке Англии в текущей кампании.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Фулхэм (Лондон) Виталий Миколенко
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