Миколенко начнет домашнюю игру против Фулхэма в старте
31-й матч для украинца в текущем клубном сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 31-го тура чемпионата Англии "Эвертон" дома сыграет против "Фулхэма". Начало встречи – 17:00.
Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе "ирисок" на эту игру.
Этот матч станет 30-м для украинского защитника в нынешнем сезоне АПЛ. Также 23-летний украинский провел один поединок в Кубке Англии в текущей кампании.
Today's Toffees ????#EVEFUL pic.twitter.com/dYxfBOKoPn— Everton (@Everton) April 15, 2023
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