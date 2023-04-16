Соболь во второй раз подряд выйдет в старте Страсбура на матч Лиги 1

В рамках 31-го тура французского чемпионата "Страсбур" сыграет против "Аяччо". Украинский защитник Эдуард Соболь выйдет в стартовом "голубо-белых".

Второй раз подряд оборонец появится в основе "Страсбур". В прошлом матче против "Ланса" он провел все 90 минут. В общей сложности на его счету один ассист в 11 встречах Лиги 1 этого сезона.

"Страсбур" и "Аяччо" продолжают бороться за выживание – оба находятся в зоне вылета. Команда украинца идет на 17 месте, ее сегодняшний соперник занимает 19 позицию. Между коллективами разрыв пять очков.

Матч начнется в 16.00.