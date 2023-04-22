  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Войцеховский забивает первый гол за Йорк Юнайтед в Канадской Премьер Лиге
В тренде

Войцеховский забивает первый гол за Йорк Юнайтед в Канадской Премьер Лиге

Наши за границей
(1 голосов)

Воспитанник Шахтера забивает дебютный гол

Войцеховский забивает первый гол за Йорк Юнайтед в Канадской Премьер Лиге

Instagram. Маркіян Войцеховський

Новина українською

Маркиян Войцеховский забивает первый гол за "Йорк Юнайтед" в Канадские Премьер Лиге. Маркиян является воспитанником академии "Шахтера".

Молодой уроженец Львова присоединился к команде 23 декабря 2022 года. Его команда идет на последнем месте в таблице чемпионата.

Для Маркияна Войцеховского это был второй официальный матч в текущем сезоне. Ранее он отыграл 58 минут против "Валура".

По теме
yellow-arrow
Известна оценка Цыганкова за матч с Вальядолидом
yellow-arrow
Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас – лучшая среди игроков Эвертона
yellow-arrow
Яремчук не попал в заявку Брюгге на матч с Эйпеном
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Канада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде