Войцеховский забивает первый гол за Йорк Юнайтед в Канадской Премьер Лиге

Маркиян Войцеховский забивает первый гол за "Йорк Юнайтед" в Канадские Премьер Лиге. Маркиян является воспитанником академии "Шахтера".

Молодой уроженец Львова присоединился к команде 23 декабря 2022 года. Его команда идет на последнем месте в таблице чемпионата.

Для Маркияна Войцеховского это был второй официальный матч в текущем сезоне. Ранее он отыграл 58 минут против "Валура".