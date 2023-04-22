Войцеховский забивает первый гол за Йорк Юнайтед в Канадской Премьер Лиге
Воспитанник Шахтера забивает дебютный гол
Instagram. Маркіян Войцеховський
Маркиян Войцеховский забивает первый гол за "Йорк Юнайтед" в Канадские Премьер Лиге. Маркиян является воспитанником академии "Шахтера".
Молодой уроженец Львова присоединился к команде 23 декабря 2022 года. Его команда идет на последнем месте в таблице чемпионата.
Для Маркияна Войцеховского это был второй официальный матч в текущем сезоне. Ранее он отыграл 58 минут против "Валура".
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