Коло Туре: Зинченко объединяет Арсенал, потому что хочет навредить Ман Сити
По его словам, украинец пытается доказать "горожанам", что его зря отпустили из команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Арсенала" Коло Туре рассказал о значимости Александра Зинченко и Габриела Жезуса в завтрашнем матче с "Манчестер Сити", который сыграет важную роль в чемпионской гонке АПЛ. Оба игрока перешли в стан "канониров" прошлым летом как раз из манчестерской команды.
"Эти два игрока хотят навредить Сити и показать, насколько большую ошибку они совершили, позволив им уйти.
Жезус смотрит на Эрлинга Холанда и думает: "Они взяли этого парня, чтобы играть на моей позиции. Он фантастический, но я покажу им".
Зинченко тоже думает: "Вы меня недооцениваете? Вы думали, что я лишний? Я хочу показать вам, что я лучше ваших игроков".
Они отдадут все. Уже с самого начала сезона вы можете видеть, что Зинченко - это тот, кто всегда объединяет команду, потому что хочет навредить Сити", - считает Туре.
Матч 33-го тура АПЛ "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится уже завтра, 26 апреля и начнется в 22:00.
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