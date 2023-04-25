Коло Туре: Зинченко объединяет Арсенал, потому что хочет навредить Ман Сити

Бывший защитник "Арсенала" Коло Туре рассказал о значимости Александра Зинченко и Габриела Жезуса в завтрашнем матче с "Манчестер Сити", который сыграет важную роль в чемпионской гонке АПЛ. Оба игрока перешли в стан "канониров" прошлым летом как раз из манчестерской команды.

"Эти два игрока хотят навредить Сити и показать, насколько большую ошибку они совершили, позволив им уйти. Жезус смотрит на Эрлинга Холанда и думает: "Они взяли этого парня, чтобы играть на моей позиции. Он фантастический, но я покажу им".

Зинченко тоже думает: "Вы меня недооцениваете? Вы думали, что я лишний? Я хочу показать вам, что я лучше ваших игроков". Они отдадут все. Уже с самого начала сезона вы можете видеть, что Зинченко - это тот, кто всегда объединяет команду, потому что хочет навредить Сити", - считает Туре.

Матч 33-го тура АПЛ "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится уже завтра, 26 апреля и начнется в 22:00.