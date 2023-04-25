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Костышин покидает Аксу. Команда занимает предпоследнее место в таблице

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Тренер подал в отставку, которая была принята

Костышин покидает Аксу. Команда занимает предпоследнее место в таблице

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Украинский тренер Руслан Костышин покидает пост главного тренера казахстанского "Аксу".

Как сообщает FootBoom, специалист подал в отставку, которая была принята руководством клуба.

Причина такого шага – неудовлетворительные результаты команды, которая после 7 туров чемпионата занимает предпоследнее, 13-е место в чемпионате Казахстана, имея в активе 4 очка.

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Напомним, что Костышин работал с "Аксу" с января прошлого года. Раньше он тренировал "Колос".

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В статье: Руслан Костышин
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Источник:
FootBoom

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