Костышин покидает Аксу. Команда занимает предпоследнее место в таблице
Тренер подал в отставку, которая была принята
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Украинский тренер Руслан Костышин покидает пост главного тренера казахстанского "Аксу".
Как сообщает FootBoom, специалист подал в отставку, которая была принята руководством клуба.
Причина такого шага – неудовлетворительные результаты команды, которая после 7 туров чемпионата занимает предпоследнее, 13-е место в чемпионате Казахстана, имея в активе 4 очка.
Напомним, что Костышин работал с "Аксу" с января прошлого года. Раньше он тренировал "Колос".
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Источник:FootBoom
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