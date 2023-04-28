8 касаний мяча и 3 передачи. Статистика Забарного в игре против Саутгемптона

В четверг, 27 апреля, "Борнмут" обыграл "Саутгемптон" (1:0) в выездном поединке 33-го тура АПЛ. Украинский защитник гостей Илья Забарный начал игру в запасе и появился на поле на 68-й минуте встречи.

За это время украинец 8 раз дотронулся до мяча, дважды вынес его и один раз отобрал, отдал 3 точные передачи из 4 (75%), а также сделал 1 успешную длинную передачу.

WhoScored и SofaScore поставили Забарному оценки 6.3 и 6.7 соответственно. Этот показатель является лучшим среди игроков "Борнмута", которые вышли на замену. Лучшим игроком встречи признан автор единственно гола Маркуса Тавернье (8.5, 7.5 ).