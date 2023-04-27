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АПЛ. Миколенко и Эвертон ближе к Чемпионшипу, Забарный и Борнмут отрываются от зоны вылета

Англия
(1 голосов)

Контрастные результаты команд украинских защитников

АПЛ. Миколенко и Эвертон ближе к Чемпионшипу, Забарный и Борнмут отрываются от зоны вылета

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 33-й тур

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Ньюкасл” 1:4

Голы: Макнил 80 – Уилсон 28, Жоэлинтон 72, Уилсон 75, Мерфи 81

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Кин, Годфри – Макнил, Дукуре, Гейе (Гарнер 83), Онана (Мопе 73), Ивоби – Калверт-Льюин (Симмс 83)

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Таргетт (Берн 68) – Лонгстафф, Гимарайнс, Уиллок (Андерсон 87) – Альмирон (Мерфи 68), Уилсон (Гордон 87), Жоэлинтон

Предупреждения: Онана 40 – Таргетт 53

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Борнмут” 0:1

Гол: Тавернье 50

“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек, Чалета-Цар, Перро (Мэйтленд-Найлз 36) – Эльюнусси (Стюарт Армстронг 61), Уорд-Прауз (Лянко 46), Лавия, Адам Армстронг (Сулемана 76) – Уолкотт (Адамс 61), Алькарас

“Борнмут”: Нету – Келли, Мифем, Сенеси (Забарный 68) – Тавернье (Смит 78), Лерма, Ротуэлл, Винья – Биллинг (Уттара 90+3), Кристи – Соланке (Мур 90+3)

Предупреждения: Лерма 77 – Сенеси 65, Винья 86

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ньюкасл "Саутгемптон" Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный
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