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АПЛ. Миколенко и Эвертон ближе к Чемпионшипу, Забарный и Борнмут отрываются от зоны вылета
Контрастные результаты команд украинских защитников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 33-й тур
Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” – “Ньюкасл” 1:4
Голы: Макнил 80 – Уилсон 28, Жоэлинтон 72, Уилсон 75, Мерфи 81
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Кин, Годфри – Макнил, Дукуре, Гейе (Гарнер 83), Онана (Мопе 73), Ивоби – Калверт-Льюин (Симмс 83)
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Таргетт (Берн 68) – Лонгстафф, Гимарайнс, Уиллок (Андерсон 87) – Альмирон (Мерфи 68), Уилсон (Гордон 87), Жоэлинтон
Предупреждения: Онана 40 – Таргетт 53
Саутгемптон, “Сент-Мэрис”
“Саутгемптон” – “Борнмут” 0:1
Гол: Тавернье 50
“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек, Чалета-Цар, Перро (Мэйтленд-Найлз 36) – Эльюнусси (Стюарт Армстронг 61), Уорд-Прауз (Лянко 46), Лавия, Адам Армстронг (Сулемана 76) – Уолкотт (Адамс 61), Алькарас
“Борнмут”: Нету – Келли, Мифем, Сенеси (Забарный 68) – Тавернье (Смит 78), Лерма, Ротуэлл, Винья – Биллинг (Уттара 90+3), Кристи – Соланке (Мур 90+3)
Предупреждения: Лерма 77 – Сенеси 65, Винья 86
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