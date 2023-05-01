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Украинский полузащитник забил 5-й гол в чемпионате Венгрии

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Команда украинца вырвара ничью

Украинский полузащитник забил 5-й гол в чемпионате Венгрии

Фото: puskasakademia

Новина українською

В матче 29-го тура венгерской Премьер Лиги состоялся матч между "Академией Пушкаша" и "Вашашом". В составе "академиков" на поле вышел украинский полузащитник Артем Фаворов.

На 50-й минуте украинец открыл счет в поединке. Этот гол стал для хавбека 5-м в текущем сезоне. По ходу матча команда Фаворова пропустила два мяча - дублем отметился Йозеф Урблик. Лишь на последних минутах игры "Академия Пушкаша" сумела вырвать ничью 2:2.

"Вашаш" - "Академия Пушкаша" 2:2
Голы: Урблик, 73, 88 - Фаворов, 50, Комароми, 90

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В статье: Артем Фаворов Академия Пушкаша (Венгрия)
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