Соболь выйдет в старте Страсбура на матч против прямого конкурента за выживание
Тренер доверяет украинцу место в игре на важный поединок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 34 тура французской Лиги 1 встретятся прямые конкуренты за сохранение прописки в дивизионе "Нант" и "Страсбур". Украинец Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе "сине-белых".
Во второй раз защитник появится у основания. В предыдущем матче против "Лиона" он провел на поле 69 минут.
Перед этим поединком "Нант" находится в зоне вылета – на 17 месте, а "Страсбур" расположился на 16-й позиции. У обеих команд по 32 очка.
Встреча начнется в 16.00.
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