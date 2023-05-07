Соболь выйдет в старте Страсбура на матч против прямого конкурента за выживание

В рамках 34 тура французской Лиги 1 встретятся прямые конкуренты за сохранение прописки в дивизионе "Нант" и "Страсбур". Украинец Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе "сине-белых".

Во второй раз защитник появится у основания. В предыдущем матче против "Лиона" он провел на поле 69 минут.

Перед этим поединком "Нант" находится в зоне вылета – на 17 месте, а "Страсбур" расположился на 16-й позиции. У обеих команд по 32 очка.

Встреча начнется в 16.00.