Брюгге раздумывает над будущим Яремчука в клубе
В клубе разочарованы выступлением форварда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брюгге" может расстаться в летнее межсезонье с украинским нападающим Романом Яремчуком.
В клубе недовольны выступлением украинца. "Черно-синие" понимают, что не смогут продать форварда за сумму, которую бельгийцы заплатили "Бенфике" летом 2022 года. В то же время "Брюгге" надеется, что в новом сезоне Роман будет прогрессировать.
Сам Яремчук готов принять решение тогда, когда узнает, кто будет работать с командой в новой компании. При нынешнем тренере украинец сыграл лишь 43 минуты. В клубе также рассматривают вариант с арендой футболиста.
Ранее украинские СМИ писали, что Яремчук конфликтует со спортивным директором "Брюгге".
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