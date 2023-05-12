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Брюгге раздумывает над будущим Яремчука в клубе

Наши за границей
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В клубе разочарованы выступлением форварда

Брюгге раздумывает над будущим Яремчука в клубе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брюгге" может расстаться в летнее межсезонье с украинским нападающим Романом Яремчуком.

В клубе недовольны выступлением украинца. "Черно-синие" понимают, что не смогут продать форварда за сумму, которую бельгийцы заплатили "Бенфике" летом 2022 года. В то же время "Брюгге" надеется, что в новом сезоне Роман будет прогрессировать.

Сам Яремчук готов принять решение тогда, когда узнает, кто будет работать с командой в новой компании. При нынешнем тренере украинец сыграл лишь 43 минуты. В клубе также рассматривают вариант с арендой футболиста.

Ранее украинские СМИ писали, что Яремчук конфликтует со спортивным директором "Брюгге".

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
Voetballkrant.com

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