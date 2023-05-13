Цыганков выйдет в старте Жироны на матч против команды из топ-4 Ла Лиги

В рамках 34-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" сыграет против "Жироны". Украинец Виктор Цыганков появится в старте каталонцев.

Для него это будет 13 матч подряд в основной одиннадцатке. В общей сложности на счету Цыганкова три гола и четыре ассиста в 14 поединках Ла Лиги.

Перед этой встречей "Реал Сосьедад" идет на четвертом месте, а "Жирона" занимает седьмую позицию. Команда из Сан-Себастьяна комфортно себя чувствует в зоне Лиги чемпионов, имея семь очков преимущества над пятым "Вильярреалом", а каталонцы идут нога в ногу с восьмым "Атлетиком", в которого тоже 47 зачетных пунктов. Седьмое место в турнирной таблице дает право на участие в Лиге конференций следующего сезона.

Матч начнется в 15.00. Следить за ним можно в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.