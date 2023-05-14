Марсель выкупит контракт Малиновского у Аталанты. Руслан заключит среднесрочное соглашение – СМИ

Французский "Марсель" готов выкупить контракт Руслана Малиновского у итальянской "Аталанты". Об этом сообщает сайт Football Club de Marseille со ссылкой на L’Equipe.

Источник отмечает, что, хотя украинец еще официально не оформил полноценный трансфер к "провансальцам", однако он на 100% может себя чувствовать частью команды.

Единственным условием выкупа полузащитника было то, что “Марсель” сохранит прописку в Лиге 1 по итогам этого сезона. Подопечные Тудора уже точно не вылетят.

Стороны подпишут трехлетний контракт. Малиновскому нравится в “Марселе”, также он одобрительно высказывается о стиле игры Тудора.

“Сразу увидел, что команда сильная, амбициозная. Мне нравится наш стиль игры, это тоже одна из причин моего прихода. Мы играем в динамичный футбол, прессинг, мяч путешествует, команда постоянно атакует”, – сказал он La Provence.

После своего перехода в "Марсель" в январе Руслан провел 16 матчей в Лиге 1, забив один гол. Его контракт с "Аталантой" был рассчитан до лета 2025 года.