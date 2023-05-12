Тренер Марселя: Переход в большие клубы имеет последствия, но я верю в Малиновского
Тудор говорит, что Марсель хотел подписать именно Малиновского
Фото: om.fr/fr
Главный тренер "
"Мы хотели пригласить именно его в нашу команду, потому что Малиновский очень техничен, фантастически умен, он понимает футбол. Конечно, он чувствует давление. Как и каждому иностранцу, ему нужно адаптироваться, особенно потому, что он прибыл из итальянской лиги.
Переход в большие клубы имеет последствия. Но я верю в него, в его талант, а также в его человеческие качества", – сказал Тудор.
В этом сезоне в составе "провансальцев" 30-летний украинский хавбек принял участие участие в 19-ти матчах и забил 2 гола.
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