Тренер Марселя: Переход в большие клубы имеет последствия, но я верю в Малиновского

Главный тренер " Марселя " Игор Тудор рассказал, как адаптировался в команде украинский полузащитник команды Руслан Малиновский, который перешел из итальянской "Аталанты" в зимнее трансферное окно.

"Мы хотели пригласить именно его в нашу команду, потому что Малиновский очень техничен, фантастически умен, он понимает футбол. Конечно, он чувствует давление. Как и каждому иностранцу, ему нужно адаптироваться, особенно потому, что он прибыл из итальянской лиги.

Переход в большие клубы имеет последствия. Но я верю в него, в его талант, а также в его человеческие качества", – сказал Тудор.