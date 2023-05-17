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Ребров может совместить работу в сборной Украины и Аль-Айне - Источник

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"Олимпиакос" отказался от кандидатуры украинского тренера

Ребров может совместить работу в сборной Украины и Аль-Айне - Источник

фото из соцсетей

Новина українською

"Олимпиакос" больше не заинтересован в услугах украинского тренера Сергея Реброва, сообщает Sport24.gr.

По информации источника, греческий клуб отказался от кандидатуры специалиста, так как у него есть предложения от "Аль-Айна" и сборной Украины. Команда из ОАЭ предлагает наставнику продлить контракт, а УАФ - трехлетнее соглашение.

Пока неизвестно, какое решение примет Ребров. Источник утверждает, что есть возможность того, что он может согласиться совместить работу в "Аль-Айне" и сборной. "Олимпиакосу" нужен четкий ответ и поэтому он будет искать другие варианты нового тренера.

Контракт Сергея Реброва с "Аль-Айном" действует до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством заняла 2-е место в чемпионате.

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В статье: Сергей Ребров Украина Олимпиакос (Пирей) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Sport24.gr

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