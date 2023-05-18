CIES: 206 украинских футболистов играют в иностранных чемпионатах, это 20-й показатель в мире

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг легионеров по странах в текущем сезоне.

Под критерии подпали футболисты, играющие за пределами федераций, где они выросли, и которую они покинули после перехода в иностранный клуб.

Больше всего играет за рубежом бразильцев – 1289 футболистов.

На втором месте – Франция (1033), на третьем – Аргентина (905).

Украина занимает 20-е место в мире - согласно статистике портала, 206 украинцев играют на разных уровнях иностранных чемпионатов.

В иностранных чемпионатах выступает 55 украинцев до 23 лет, 59 игроков в возрасте от 23 до 26 лет, 52 футболиста от 27 до 30 и еще 40 – старше 30 лет.