  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. CIES: 206 украинских футболистов играют в иностранных чемпионатах, это 20-й показатель в мире
В тренде

CIES: 206 украинских футболистов играют в иностранных чемпионатах, это 20-й показатель в мире

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Больше всего легионеров поставляет Бразилия

CIES: 206 украинских футболистов играют в иностранных чемпионатах, это 20-й показатель в мире

twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг легионеров по странах в текущем сезоне.

Под критерии подпали футболисты, играющие за пределами федераций, где они выросли, и которую они покинули после перехода в иностранный клуб.

Больше всего играет за рубежом бразильцев – 1289 футболистов.

Читайте такжеCIES составил рейтинг лучших молодых дриблеров мира. Винисиус - лучший, хавбек Черноморца - в топ-50

На втором месте – Франция (1033), на третьем – Аргентина (905).

Украина занимает 20-е место в мире - согласно статистике портала, 206 украинцев играют на разных уровнях иностранных чемпионатов.

В иностранных чемпионатах выступает 55 украинцев до 23 лет, 59 игроков в возрасте от 23 до 26 лет, 52 футболиста от 27 до 30 и еще 40 – старше 30 лет.

По теме
yellow-arrow
Миколенко пропустит ключевой матч Эвертона в борьбе за выживание
yellow-arrow
Реал еще не определился с будущим Лунина
yellow-arrow
Стала известна зарплата Кривцова в Интер Майами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: CIES
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CIES

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде