CIES: 206 украинских футболистов играют в иностранных чемпионатах, это 20-й показатель в мире
Больше всего легионеров поставляет Бразилия
twitter.com/ChelseaFC
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг легионеров по странах в текущем сезоне.
Под критерии подпали футболисты, играющие за пределами федераций, где они выросли, и которую они покинули после перехода в иностранный клуб.
Больше всего играет за рубежом бразильцев – 1289 футболистов.
На втором месте – Франция (1033), на третьем – Аргентина (905).
Украина занимает 20-е место в мире - согласно статистике портала, 206 украинцев играют на разных уровнях иностранных чемпионатов.
В иностранных чемпионатах выступает 55 украинцев до 23 лет, 59 игроков в возрасте от 23 до 26 лет, 52 футболиста от 27 до 30 и еще 40 – старше 30 лет.
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