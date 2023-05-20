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Забарный сыграет в старте Борнмута против Манчестер Юнайтед

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Вторая подряд игра с первых минут для украинца

Забарный сыграет в старте Борнмута против Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 37-го тура АПЛ "Борнмут" сыграет против "Манчестер Юнайтед". Украинский защитник Илья Забарный выйдет с первых минут этой встречи.

Для него это будет вторая игра подряд в старте. В прошлом туре – против “Кристал Пэлас” – Забарный также появился в основе.

Перед этим матчем “Манчестер Юнайтед” идет на четвертом месте. "Борнмут" занимает 14 позицию.

Поединок начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.

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В статье: Манчестер Юнайтед Борнмут Илья Забарный
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