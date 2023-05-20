Забарный сыграет в старте Борнмута против Манчестер Юнайтед

В рамках 37-го тура АПЛ "Борнмут" сыграет против "Манчестер Юнайтед". Украинский защитник Илья Забарный выйдет с первых минут этой встречи.

Для него это будет вторая игра подряд в старте. В прошлом туре – против “Кристал Пэлас” – Забарный также появился в основе.

Перед этим матчем “Манчестер Юнайтед” идет на четвертом месте. "Борнмут" занимает 14 позицию.

Поединок начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.