Забарный сыграет в старте Борнмута против Манчестер Юнайтед
Вторая подряд игра с первых минут для украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура АПЛ "Борнмут" сыграет против "Манчестер Юнайтед". Украинский защитник Илья Забарный выйдет с первых минут этой встречи.
Для него это будет вторая игра подряд в старте. В прошлом туре – против “Кристал Пэлас” – Забарный также появился в основе.
Перед этим матчем “Манчестер Юнайтед” идет на четвертом месте. "Борнмут" занимает 14 позицию.
Поединок начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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