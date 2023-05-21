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Игнатенко провел 10 минут в матче против аутсайдера Лиги 2. Полузащитник пять игр подряд не выходил в старте

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Неудачная полоса украинца во Франции

Игнатенко провел 10 минут в матче против аутсайдера Лиги 2. Полузащитник пять игр подряд не выходил в старте

Твіттер Бордо/Автор невідомий

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Украинский полузащитник Даниил Игнатенко снова не появился в старте "Бордо" на матч Лиги 2. Для него это пятый подряд поединок, который он начал со скамьи для запасных.

"Жирондинцы" в первом тайме против 17-го "Лаваля" забили дважды, а перед перерывом еще и Маджа не реализовал два пенальти. На старте второй половины встречи "Бордо" забил третий гол.

Игнатенко вышел на поле на 80-й минуте при счете 3:0. Эти цифры на табло продержались до финального свистка.

В последний раз Даниил играл в старте 15 апреля против "Меца". После этого он однажды не попал в заявку на матч, а затем в четырех поединках провел 60 минут.

"Бордо" продолжает идти в чемпионате на втором месте, опережая третий "Мец" на три очка. До финиша Лиги 2 осталось еще два тура.

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В статье: Бордо Даниил Игнатенко
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