Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Сельтой
Украинец - основной игрок основы
Фото: Instagram
В рамках 36-го тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде встретится с "Сельтой". Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в старте каталонцев на эту встречу.
Для него этот матч станет 17-м в Ла Лиге. В 16 поединках за "Жирону" украинец забил 3 гола и 5 ассистов.
Матч начнется в 20.30. UA-Футбол проведет для вас
L'ONZE! ❤️????#CeltaGirona pic.twitter.com/d0WvFvn04O— Girona FC (@GironaFC) May 23, 2023
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