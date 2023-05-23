Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Сельтой

В рамках 36-го тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде встретится с "Сельтой". Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в старте каталонцев на эту встречу.

Для него этот матч станет 17-м в Ла Лиге. В 16 поединках за "Жирону" украинец забил 3 гола и 5 ассистов.