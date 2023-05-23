  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Сельтой
В тренде

Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Сельтой

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец - основной игрок основы

Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Сельтой

Фото: Instagram

Новина українською

В рамках 36-го тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде встретится с "Сельтой". Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в старте каталонцев на эту встречу.

Для него этот матч станет 17-м в Ла Лиге. В 16 поединках за "Жирону" украинец забил 3 гола и 5 ассистов.

Матч начнется в 20.30. UA-Футбол проведет для вас текстовый онлайн встречи.

По теме
yellow-arrow
Миколенко может успеть восстановиться к воскресному матчу с Борнмутом
yellow-arrow
Остап Маркевич уволен из польской Радуни, он может продолжить карьеру в Украине
yellow-arrow
Клуб из Израиля объявил о подписании немецко-украинского форварда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сельта (Виго) Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде