Цыганков на дриблинге заработал пенальти в матче с Сельтой

Сегодня, 23 мая, в рамках 36-го тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде играет с "Сельтой".

Украинский вингер каталонский Виктор Цыганков вышел в стартовом составе своей команды и на 56-й минуте поединка на дриблинге заработал пенальти.

Пробивать 11-метровый отправился Стуани, однако с первого раза удар не реализовал. Впрочем, судья сказал перебить, так как игроки "Сельты" вбежали в штрафную до удара, и уже со второго раза Стуани все-таки забил.

После реализации пенальти счет в матче стал 1:1.