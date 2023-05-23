Цыганков на дриблинге заработал пенальти в матче с Сельтой
Стуани не с первого раза, но все-таки забил
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 23 мая, в рамках 36-го тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде играет с "Сельтой".
Украинский вингер каталонский Виктор Цыганков вышел в стартовом составе своей команды и на 56-й минуте поединка на дриблинге заработал пенальти.
Пробивать 11-метровый отправился Стуани, однако с первого раза удар не реализовал. Впрочем, судья сказал перебить, так как игроки "Сельты" вбежали в штрафную до удара, и уже со второго раза Стуани все-таки забил.
После реализации пенальти счет в матче стал 1:1.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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