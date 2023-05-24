  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Команда Беленького проиграла в финале Кубка Израля - украинец сыграл полный матч
В тренде

Команда Беленького проиграла в финале Кубка Израля - украинец сыграл полный матч

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский футболист остался без трофея

Команда Беленького проиграла в финале Кубка Израля - украинец сыграл полный матч

Фото: fcmn_il

Новина українською

Во вторник, 23 мая, состоялся финал Кубка Израиля, в котором "Нетания" на своем поле принимала "Бейтар". Игра завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Отметим, что в составе хозяев принимал участие украинский нападающий Станислав Беленький. Он сыграл все 90 минут. Тем не менее он ничем не смог помочь своей команде.

На счету Беленького 4 гола и 2 ассиста в 15 матчах за "Нетанию" во всех турнирах в этом сезоне.

Примечательно, что "Бейтар" впервые за 14 лет стал победителем Кубка Израиля.

По теме
yellow-arrow
Мудрик – в четверке худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal
yellow-arrow
Кулач: Пока не встречал человека в Азербайджане, который отзывался бы об Украине плохо
yellow-arrow
Кочергин включен в символическую сборную тура Экстраклясы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Станислав Беленький Маккаби (Нетания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде