Команда Беленького проиграла в финале Кубка Израля - украинец сыграл полный матч
Украинский футболист остался без трофея
Фото: fcmn_il
Во вторник, 23 мая, состоялся финал Кубка Израиля, в котором "Нетания" на своем поле принимала "Бейтар". Игра завершилась победой гостей со счетом 3:0.
Отметим, что в составе хозяев принимал участие украинский нападающий Станислав Беленький. Он сыграл все 90 минут. Тем не менее он ничем не смог помочь своей команде.
На счету Беленького 4 гола и 2 ассиста в 15 матчах за "Нетанию" во всех турнирах в этом сезоне.
Примечательно, что "Бейтар" впервые за 14 лет стал победителем Кубка Израиля.
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