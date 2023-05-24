Команда Беленького проиграла в финале Кубка Израля - украинец сыграл полный матч

Во вторник, 23 мая, состоялся финал Кубка Израиля, в котором "Нетания" на своем поле принимала "Бейтар". Игра завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Отметим, что в составе хозяев принимал участие украинский нападающий Станислав Беленький. Он сыграл все 90 минут. Тем не менее он ничем не смог помочь своей команде.

На счету Беленького 4 гола и 2 ассиста в 15 матчах за "Нетанию" во всех турнирах в этом сезоне.

Примечательно, что "Бейтар" впервые за 14 лет стал победителем Кубка Израиля.