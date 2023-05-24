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Кулач: Пока не встречал человека в Азербайджане, который отзывался бы об Украине плохо

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Украинец рассказал азербайджанским СМИ о российско-украинской войне

Кулач: Пока не встречал человека в Азербайджане, который отзывался бы об Украине плохо

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский форвард азербайджанской "Зиры" Владислав Кулач в интервью местным СМИ рассказал о российско-украинской войне.

– Как война Украины с Россией отразилась на вашей жизни?

– Очень тяжело для моей страны. Но я знаю, что наш народ сильнее, и что победа будет за Украиной! Всегда поддерживаю и переживаю за свою страну. Всегда стараюсь помогать нашим воинам, они – настоящие герои!

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– Если не секрет, то каким образом помогаете?

– Есть много фондов, которыми занимаются мои друзья. Вот они и собирают на помощь нашим военным. У меня самого есть друзья и знакомые в самых горячих точках фронта, пытаемся помогать всем, чем можем. Верю, что совсем скоро мы одержим победу над оккупантом, и жизнь будет еще лучше, чем была до войны. Слава Украине!

– В Азербайджане ощущается поддержка Украине?

– Да, конечно! Очень много людей, которые, узнав, откуда я, поддерживают Украину, и говорят, что мы победим в этой грязной войне. Очень тепло отзываются об Украине и украинцах. В Украине много азербайджанцев, и все знают, что там на самом деле происходит. Пока не встречал человека в Азербайджане, который отзывался бы об Украине плохо. Спасибо вашим людям за поддержку!

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В статье: Владислав Кулач война с россией ФК Зира
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Источник:
Azerisport

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