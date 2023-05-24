Кулач: Пока не встречал человека в Азербайджане, который отзывался бы об Украине плохо
Украинец рассказал азербайджанским СМИ о российско-украинской войне
фото из свободных источников
Украинский форвард азербайджанской "Зиры" Владислав Кулач в интервью местным СМИ рассказал о российско-украинской войне.
– Как война Украины с Россией отразилась на вашей жизни?
– Очень тяжело для моей страны. Но я знаю, что наш народ сильнее, и что победа будет за Украиной! Всегда поддерживаю и переживаю за свою страну. Всегда стараюсь помогать нашим воинам, они – настоящие герои!
– Если не секрет, то каким образом помогаете?
– Есть много фондов, которыми занимаются мои друзья. Вот они и собирают на помощь нашим военным. У меня самого есть друзья и знакомые в самых горячих точках фронта, пытаемся помогать всем, чем можем. Верю, что совсем скоро мы одержим победу над оккупантом, и жизнь будет еще лучше, чем была до войны. Слава Украине!
– В Азербайджане ощущается поддержка Украине?
– Да, конечно! Очень много людей, которые, узнав, откуда я, поддерживают Украину, и говорят, что мы победим в этой грязной войне. Очень тепло отзываются об Украине и украинцах. В Украине много азербайджанцев, и все знают, что там на самом деле происходит. Пока не встречал человека в Азербайджане, который отзывался бы об Украине плохо. Спасибо вашим людям за поддержку!
Популярное сейчас
- Шахтер в шаге от чемпионства, Динамо мечтает о Лиге Европы. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Пенальти после игры в мяч и роковая желтая для Сватка. О судействе матча Днепр-1 - Ворскла
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Цыганков на дриблинге заработал пенальти в матче с Сельтой
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО