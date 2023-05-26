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Малиновский: Я могу играть лучше - это очевидно

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Украинец оценил свои выступления в Марселе

Малиновский: Я могу играть лучше - это очевидно

Фото: Olympique de Marseille

Новина українською

30-летний украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский оценил свою игру в нынешнем сезоне.

"Были тактические элементы, в которые нужно было интегрироваться, и я мало играл в течение шести месяцев в "Аталанте". Мне чуть-чуть не хватало ритма, не хватало связи с другими игроками. Возможно, я слишком давил на себя.

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Но "Марсель" – это большой клуб, нелегко выигрывать сразу. Я могу играть лучше, это очевидно. Но я играл четыре месяца. В следующем сезоне, с полной подготовкой и полной уверенностью я думаю, что сыграю лучше", – сказал Малиновский.

Нпомним, что в текущем сезоне украинец провел 18 матчей за "Марсель". В его активе 2 гола и 2 ассиста.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
France24

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