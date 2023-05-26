Малиновский: Я могу играть лучше - это очевидно
Украинец оценил свои выступления в Марселе
Фото: Olympique de Marseille
30-летний украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский оценил свою игру в нынешнем сезоне.
"Были тактические элементы, в которые нужно было интегрироваться, и я мало играл в течение шести месяцев в "Аталанте". Мне чуть-чуть не хватало ритма, не хватало связи с другими игроками. Возможно, я слишком давил на себя.
Но "Марсель" – это большой клуб, нелегко выигрывать сразу. Я могу играть лучше, это очевидно. Но я играл четыре месяца. В следующем сезоне, с полной подготовкой и полной уверенностью я думаю, что сыграю лучше", – сказал Малиновский.
Нпомним, что в текущем сезоне украинец провел 18 матчей за "Марсель". В его активе 2 гола и 2 ассиста.
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