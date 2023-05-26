Малиновский: Марсель? В детстве я смотрел фильмы Такси Люка Бессона

Украинский хавбек " Марселя " Руслан Малиновский рассказал о том, как в детстве они с братом смотреили матчи французской команды.

- Вы говорили, что смотрели матчи "Марселя" со своим братом, когда были ребенком. "Марсель" уже тогда был немного в вашей голове?

- Да, я следил за командой, это правда. И я также смотрел фильмы "Такси" Люка Бессона! 1-й, 2-й, 3-й, 4-й! Немного видел сам город (улыбается).

А с братом мы смотрели матчи. Не сказал бы, что мы были настоящими фанатами, но я знал команду, футболки, игроков.