Малиновский: Марсель? В детстве я смотрел фильмы Такси Люка Бессона
Руслан вспомнил, как в детстве смотрел матчи Марселя
фото из свободных источников
Украинский хавбек "
- Вы говорили, что смотрели матчи "Марселя" со своим братом, когда были ребенком. "Марсель" уже тогда был немного в вашей голове?
- Да, я следил за командой, это правда. И я также смотрел фильмы "Такси" Люка Бессона! 1-й, 2-й, 3-й, 4-й! Немного видел сам город (улыбается).
А с братом мы смотрели матчи. Не сказал бы, что мы были настоящими фанатами, но я знал команду, футболки, игроков.
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Источник:France24
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