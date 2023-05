Украинский хавбек возвращается в Александрию после аренды в Индии

Украинский полузащитник Иван Калюжный покинул "Керал Бластерс". Об этом информирует клубная пресс-служба.

Договор аренды 25-летнего хавбека с индийским клубом закончился и он вернется в "Александрию".

Калюжный стал игроком "Керал Бластерс" в июле 2022 года. За это время он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и оформил 1 результативную передачу.

Его соглашение с "горожанами" действует до лета 2025 года. Ранее Калюжный также выступал за "Металлист", киевское "Динамо", "Металлист 1925", "Рух" и исландский "Кеплавик".

The Club would like to confirm that Victor Mongil, Apostolos Giannou, Ivan Kaliuzhnyi, Harmanjot Khabra and Muheet Khan will be departing the club.



Throughout their time with us, these players have displayed immense dedication, skill, and professionalism on and off the field. We… pic.twitter.com/F7aYYF0RmY