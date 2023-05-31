Украинский хавбек возвращается в Александрию после аренды в Индии
Иван Калюжный покинул "Керал Бластерс"
Фото: keralablastersfc.in
Украинский полузащитник Иван Калюжный покинул "Керал Бластерс". Об этом информирует клубная пресс-служба.
Договор аренды 25-летнего хавбека с индийским клубом закончился и он вернется в "Александрию".
Калюжный стал игроком "Керал Бластерс" в июле 2022 года. За это время он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и оформил 1 результативную передачу.
Его соглашение с "горожанами" действует до лета 2025 года. Ранее Калюжный также выступал за "Металлист", киевское "Динамо", "Металлист 1925", "Рух" и исландский "Кеплавик".
The Club would like to confirm that Victor Mongil, Apostolos Giannou, Ivan Kaliuzhnyi, Harmanjot Khabra and Muheet Khan will be departing the club.— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) May 31, 2023
Throughout their time with us, these players have displayed immense dedication, skill, and professionalism on and off the field. We… pic.twitter.com/F7aYYF0RmY
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