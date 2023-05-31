Украинский хавбек возвращается в Александрию после аренды в Индии

Украинский полузащитник Иван Калюжный покинул "Керал Бластерс". Об этом информирует клубная пресс-служба.

Договор аренды 25-летнего хавбека с индийским клубом закончился и он вернется в "Александрию".

Калюжный стал игроком "Керал Бластерс" в июле 2022 года. За это время он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и оформил 1 результативную передачу.

Его соглашение с "горожанами" действует до лета 2025 года. Ранее Калюжный также выступал за "Металлист", киевское "Динамо", "Металлист 1925", "Рух" и исландский "Кеплавик".