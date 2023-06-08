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Украинский вингер Крикун сменил клуб в Польше

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Прошлый сезон стал для Сергея довольно успешным

Украинский вингер Крикун сменил клуб в Польше

piast-gliwice.eu

Новина українською

Украинский вингер Сергей Крикун подписал контракт с польским "Пястом". До этого футболист играл за "Гурник" из Ленчны, с которым у игрока закончился контракт этим летом.

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Контракт Крикуна с "Пястом" рассчитан до 30 июня 2026 года. Он также предусматривает опцию продления еще на год.

"Пяст" занял 5 место в чемпионате Польши.

В минувшем сезоне Крикун провел 38 матчей за "Гурник", в которых он забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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В статье: Пяст (Польша)
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Источник:
ФК Пяст

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