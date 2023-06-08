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38-летний Худобяк покинул кипрский Этникос

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38-летний Худобяк покинул кипрский Этникос

фото из соцсетей

Новина українською

38-летний украинский полузащитник Игорь Худобяк покинул кипрский "Этникос".

Об этом в соцсетях сообщил сам игрок.

Худобяк присоединился к команде в январе 2019 года на правах свободного агента и с того момента сыграл за "Этникос" 119 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста. Ветеран играл с капитанской повязкой и показывал киприотам свою патриотическую позицию.

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Ранее Худобяк выступал за "Черногору", франковский "Спартак", "Карпаты", "Ростов" и "Акжайик". В составе сборной Украины провел 6 матчей.

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В статье: Игорь Худобяк
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