38-летний Худобяк покинул кипрский Этникос
Возможно, ветеран еще поиграет?
фото из соцсетей
38-летний украинский полузащитник Игорь Худобяк покинул кипрский "Этникос".
Об этом в соцсетях сообщил сам игрок.
Худобяк присоединился к команде в январе 2019 года на правах свободного агента и с того момента сыграл за "Этникос" 119 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста. Ветеран играл с капитанской повязкой и показывал киприотам свою патриотическую позицию.
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Ранее Худобяк выступал за "Черногору", франковский "Спартак", "Карпаты", "Ростов" и "Акжайик". В составе сборной Украины провел 6 матчей.
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Источник:Facebook
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