Чеберко подписал контракт с клубом MLS Коламбус Крю

Украинский защитник Евгения Чеберко подписал контракт с американским клубом "Коламбус Крю", сообщает официальный сайт клуба МЛС.

Соглашение начнет действовать с 5 октября и будет рассчитано до 2026 года.

Напомним, что предыдущим клубом 25-летнего украинца был хорватский "Осиек", за который украинец играл с 2021 года и суммарно провел 58 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Ранее он также выступал за "Зарю", "Днепр" и ЛАСК.