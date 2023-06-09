Чеберко подписал контракт с клубом MLS Коламбус Крю
Еще один украинец в MLS
columbuscrew.com
Украинский защитник Евгения Чеберко подписал контракт с американским клубом "Коламбус Крю", сообщает официальный сайт клуба МЛС.
Соглашение начнет действовать с 5 октября и будет рассчитано до 2026 года.
Напомним, что предыдущим клубом 25-летнего украинца был хорватский "Осиек", за который украинец играл с 2021 года и суммарно провел 58 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Ранее он также выступал за "Зарю", "Днепр" и ЛАСК.
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Источник:Коламбус Крю
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