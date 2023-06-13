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Зозуля: Суркис два года тому назад приглашал в Динамо, но Луческу хотел Кулача

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Тренер киевлян хотел более молодого форварда

Зозуля: Суркис два года тому назад приглашал в Динамо, но Луческу хотел Кулача

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий Роман Зозуля рассказал, что президент "Динамо" Игорь Суркис два года назад приглашал его в команду.

"Меня Суркис приглашал примерно 2 года назад. Луческу сказал, что нет, что ему нужен молодой. Насколько я понимаю, вместо меня подписали Кулача.

Я с Суркисом созвонился, он сказал уезжать в Австрию на сборы. Мне нужно было услышать мнение Луческу. Но он сказал, что ему нужен Кулач и все. У меня тогда появилось предложение от "Эшторила", я уехал в Лиссабон – три дня был там. Позвонили по телефону ночью из Мадрида из "Фуэнлабрады" – и я не захотел играть в высшей лиге Португалии, потому что захотел жить в Мадриде.

Мне всегда на первом месте стоял комфорт детей. Возможно, моя карьера не сложилась так, как хотелось, потому что я выбирал, где комфортнее моим детям. Тогда мне сказали, что если подпишу с "Эшторилом" в высшей лиге, то вызовут в сборную. Тогда тренером был Петраков", – сказал Зозуля.

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В статье: Роман Зозуля Игорь Суркис Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Источник:
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