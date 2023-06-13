Зозуля: Суркис два года тому назад приглашал в Динамо, но Луческу хотел Кулача
Тренер киевлян хотел более молодого форварда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий Роман Зозуля рассказал, что президент "
"Меня Суркис приглашал примерно 2 года назад. Луческу сказал, что нет, что ему нужен молодой. Насколько я понимаю, вместо меня подписали Кулача.
Я с Суркисом созвонился, он сказал уезжать в Австрию на сборы. Мне нужно было услышать мнение Луческу. Но он сказал, что ему нужен Кулач и все. У меня тогда появилось предложение от "Эшторила", я уехал в Лиссабон – три дня был там. Позвонили по телефону ночью из Мадрида из "Фуэнлабрады" – и я не захотел играть в высшей лиге Португалии, потому что захотел жить в Мадриде.
Мне всегда на первом месте стоял комфорт детей. Возможно, моя карьера не сложилась так, как хотелось, потому что я выбирал, где комфортнее моим детям. Тогда мне сказали, что если подпишу с "Эшторилом" в высшей лиге, то вызовут в сборную. Тогда тренером был Петраков", – сказал Зозуля.
Популярное сейчас
- Замены Реброва дали шанс потасованной обойме Флика. Обзор спарринга Германия – Украина
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Министр обороны Германии заявил, что заменить каждый подбитый танк – нереально, но предложил решение
- Новый клуб Месси проиграл шестой матч подряд в чемпионате
- Шапаренко сделал патриотическое тату на ноге. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО