Петраков: Я приехал в Армению, чтобы вывести сборную на большой турнир
Тренер настроен на серьезную борьбу
Фото: Федерація футбол Вірменії
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал победу над Уэльсом (4:2).
– Многие удивлены этим результатом. Вы тоже?
– Нет. Я не удивлен.
– Поздравляем, вы должны быть очень довольны.
– У нас через 2 дня игра с Латвией. Если эту победу праздновать сейчас, а потом неудачно сыграть с Латвией, то эта победа потом ничего не будет стоить.
– Считаете ли вы, что эта команда Уэльса отличается от той, против которой вы сыграли в прошлом году?
- Сложный вопрос. Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы армянской сборной? Я этого делать не буду. Потому лучше вам это судить.
У Уэльса все на месте, все играют. Только одного футболиста нет – Бэйла. Мне кажется, что это как-то снизит значение победы именно армянских ребят.
– Какова была цель перед стартом отбора и какова она сейчас?
– Я приехал в Армению, чтобы попасть на большой турнир, вывести туда сборную, – сказал Петраков.
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