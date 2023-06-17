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Петраков: Я приехал в Армению, чтобы вывести сборную на большой турнир

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Тренер настроен на серьезную борьбу

Петраков: Я приехал в Армению, чтобы вывести сборную на большой турнир

Фото: Федерація футбол Вірменії

Новина українською

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал победу над Уэльсом (4:2).

– Многие удивлены этим результатом. Вы тоже?

– Нет. Я не удивлен.

– Поздравляем, вы должны быть очень довольны.

– У нас через 2 дня игра с Латвией. Если эту победу праздновать сейчас, а потом неудачно сыграть с Латвией, то эта победа потом ничего не будет стоить.

– Считаете ли вы, что эта команда Уэльса отличается от той, против которой вы сыграли в прошлом году?

- Сложный вопрос. Вы хотите, чтобы я уменьшил значение победы армянской сборной? Я этого делать не буду. Потому лучше вам это судить.

У Уэльса все на месте, все играют. Только одного футболиста нет – Бэйла. Мне кажется, что это как-то снизит значение победы именно армянских ребят.

– Какова была цель перед стартом отбора и какова она сейчас?

– Я приехал в Армению, чтобы попасть на большой турнир, вывести туда сборную, – сказал Петраков.

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В статье: Уэльс Александр Петраков Сборная Армении
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