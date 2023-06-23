Довбик признан лучшим игроком Днепра-1 в минувшем сезоне

Болельщики " Днепра-1 " выбрали лучшего игрока команды в сезоне 2022/2023! В

Чтобы выбрать тройку лучших игроков, болельщикам нужно было указать свою версию тройки лидеров команды в прошлом сезоне. За первое место игроку начислялись три балла от каждого болельщика, за второе – два, третье – один зачетный балл.

В итоге лучшим игроком сезона 2022/23 по версии болельщиков стал Артем Довбик, набравший 3560 баллов!

На втором месте оказался Александр Пихаленок с 1657 баллами. На третьем – Доминго Бланко (834).

Напомним, что в минувшем сезоне Арптем Довбик в 39 матчах во всех турнирах забил 29 голов и отдал 8 ассистов.