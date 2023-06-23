Довбик признан лучшим игроком Днепра-1 в минувшем сезоне
Пихаленок и Бланко - в тройке
Фото: scdnipro1.com.ua
Болельщики "
Чтобы выбрать тройку лучших игроков, болельщикам нужно было указать свою версию тройки лидеров команды в прошлом сезоне. За первое место игроку начислялись три балла от каждого болельщика, за второе – два, третье – один зачетный балл.
В итоге лучшим игроком сезона 2022/23 по версии болельщиков стал Артем Довбик, набравший 3560 баллов!
На втором месте оказался Александр Пихаленок с 1657 баллами. На третьем – Доминго Бланко (834).
Напомним, что в минувшем сезоне Арптем Довбик в 39 матчах во всех турнирах забил 29 голов и отдал 8 ассистов.
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