Винисиус Тобиас стал жертвой расистских оскорблений со стороны ребенка
Очередной расистский скандал в Испании
Фото: ФК Шахтер Донецк
19-летний защитник "
В ответном матче плей-офф за права выхода в Сегунду против "Эльденсе" (1:1) один из болельщиков-детей команды-соперницы "Кастильи" назвал бразильца обезьяной.
"Самое грустное, когда мы не ожидаем такого от ребенка. Ребенок называет тебя обезьяной. Грустно видеть, как футболисты проходят через такие предубеждения, это не первый и не второй раз. Это происходит ежедневно. Не могу передать, насколько это больно. Это должно закончиться. Это уже перешло черту. Цвет кожи ничего не значит, мы все одинаковые. Мы хотим уважения", - прокомментировал ситуацию Винисиус Тобиас.
Напомним, что ранее громкий расистский скандал в Испании произошел вокруг лидера первой команды "Реала" Винисиуса Жуниора.
Ранее сообщалось, что мадридцы близки к
Vinicius Tobias também recebeu insultos racistas hoje mas, segundo a galera de lá, é provocação do Vini e nem todos são assim… pic.twitter.com/nkNOXuBcDy— Santin é da tropa do MATO ???? (@falasantin) June 26, 2023
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