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Винисиус Тобиас стал жертвой расистских оскорблений со стороны ребенка

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Очередной расистский скандал в Испании

Винисиус Тобиас стал жертвой расистских оскорблений со стороны ребенка

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

19-летний защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас, который сейчас играет в аренде за дубль мадридского "Реала" - "Кастилью", стал жертвой расизма в Испании.

В ответном матче плей-офф за права выхода в Сегунду против "Эльденсе" (1:1) один из болельщиков-детей команды-соперницы "Кастильи" назвал бразильца обезьяной.

"Самое грустное, когда мы не ожидаем такого от ребенка. Ребенок называет тебя обезьяной. Грустно видеть, как футболисты проходят через такие предубеждения, это не первый и не второй раз. Это происходит ежедневно. Не могу передать, насколько это больно. Это должно закончиться. Это уже перешло черту. Цвет кожи ничего не значит, мы все одинаковые. Мы хотим уважения", - прокомментировал ситуацию Винисиус Тобиас.

Напомним, что ранее громкий расистский скандал в Испании произошел вокруг лидера первой команды "Реала" Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось, что мадридцы близки к продлению аренды защитника у "Шахтера".

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Тобиас
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Комментарии (2)
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Матч Футболович
26.06.2023 в 22:07
а ну ка приезжай к нам на Запорожье или под Бахмут, расскажи як тобі боляче. Посочувствем...
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Барселиниуc (землянин)
26.06.2023 в 21:48
Ох уж нам эти винисиусы... так и норовят в расизме обвинить.
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