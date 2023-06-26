Винисиус Тобиас стал жертвой расистских оскорблений со стороны ребенка

19-летний защитник " Шахтера " Винисиус Тобиас, который сейчас играет в аренде за дубль мадридского "Реала" - "Кастилью", стал жертвой расизма в Испании.

В ответном матче плей-офф за права выхода в Сегунду против "Эльденсе" (1:1) один из болельщиков-детей команды-соперницы "Кастильи" назвал бразильца обезьяной.

"Самое грустное, когда мы не ожидаем такого от ребенка. Ребенок называет тебя обезьяной. Грустно видеть, как футболисты проходят через такие предубеждения, это не первый и не второй раз. Это происходит ежедневно. Не могу передать, насколько это больно. Это должно закончиться. Это уже перешло черту. Цвет кожи ничего не значит, мы все одинаковые. Мы хотим уважения", - прокомментировал ситуацию Винисиус Тобиас.

Напомним, что ранее громкий расистский скандал в Испании произошел вокруг лидера первой команды "Реала" Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось, что мадридцы близки к продлению аренды защитника у "Шахтера" .