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Малиновский и Соболь подешевели. Transfermarkt обновил цены на игроков Лиги 1

Наши за границей
(1 голосов)

Украинские легионеры потеряли в цене

Малиновский и Соболь подешевели. Transfermarkt обновил цены на игроков Лиги 1

Twitter Марселя

Новина українською

Немецкий портал Transfermarkt обновил цены футболистов, которые играют во французской Лиги 1. Два представителя от Украины потеряли в цене.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский подешевел на 3 миллиона евро: цена упала с 18 до 15 млн евро. Защитник "Страсбура" Эдуард Соболь теперь стоит 2,5 миллиона евро, а ранее оценивался в 3 млн.

30-летний Малиновский в составе провансальцев за полгода отыграл 23 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу. 28-летний Соболь за полсезона принял участие в 15 поединках за "Страсбур" и отметился одним ассистом.

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В статье: Руслан Малиновский Эдуард Соболь Марсель Страсбур
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
28.06.2023 в 10:06
Что по этому думает супруга Малиновского?
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