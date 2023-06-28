Малиновский и Соболь подешевели. Transfermarkt обновил цены на игроков Лиги 1

Немецкий портал Transfermarkt обновил цены футболистов, которые играют во французской Лиги 1. Два представителя от Украины потеряли в цене.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский подешевел на 3 миллиона евро: цена упала с 18 до 15 млн евро. Защитник "Страсбура" Эдуард Соболь теперь стоит 2,5 миллиона евро, а ранее оценивался в 3 млн.

30-летний Малиновский в составе провансальцев за полгода отыграл 23 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу. 28-летний Соболь за полсезона принял участие в 15 поединках за "Страсбур" и отметился одним ассистом.