Малиновский и Соболь подешевели. Transfermarkt обновил цены на игроков Лиги 1
Украинские легионеры потеряли в цене
Twitter Марселя
Немецкий портал Transfermarkt обновил цены футболистов, которые играют во французской Лиги 1. Два представителя от Украины потеряли в цене.
Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский подешевел на 3 миллиона евро: цена упала с 18 до 15 млн евро. Защитник "Страсбура" Эдуард Соболь теперь стоит 2,5 миллиона евро, а ранее оценивался в 3 млн.
30-летний Малиновский в составе провансальцев за полгода отыграл 23 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу. 28-летний Соболь за полсезона принял участие в 15 поединках за "Страсбур" и отметился одним ассистом.
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Источник:Transfermarkt
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oda1979 (Запорожье)
28.06.2023 в 10:06
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