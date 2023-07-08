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"Малиновский пусть еще попробует мне забить": футболистка Боклач – о своем трансфере в Марсель

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19-летняя украинская голкипер подписала контракт с Марселем

"Малиновский пусть еще попробует мне забить": футболистка Боклач – о своем трансфере в Марсель

om.fr

Новина українською

19-летняя украинская голкипер Екатерина Боклач подписала контракт с женской командой "Марселем", и рассказала о том, как менеджмент клуба отзывается о Руслане малиновском.

– С Русланом Малиновским вы уже знакомы?

– Честно говоря, пока лично с ним не знакома. Конечно, слежу за этим футболистом и его выступлениями в национальной сборной Украины и "Марселе".

Думаю, пройдет немного времени, и мы познакомимся. Женская команда вместе с мужской всегда присутствует на различных открытых мероприятиях, встречах с руководством, банкетах по поводу открытия и закрытия сезона. Потому мы точно увидимся. Возможно, даже удастся сфотографироваться (смеется).

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– Уже думали, что скажете ему при встрече?

– Ой, не думала. Считаю, что готовиться заранее не стоит. Как встретимся, уже по ходу разберемся. Мы земляки и у нас родные души. Найдем общий язык без подготовки.

– Вы сказали, что женская и мужская команда "Марселя" часто вместе присутствуют на тех или иных мероприятиях. Может, практикуются и общие тренировки?

– Не видела полноценных общих тренировок мужской и женской команды. Однако знаю, что мужчин и женщин привлекают к разнообразным челленджам и съемкам каких-то коротких видео, которые затем публикуются в соцсетях команд.

– Как вы думаете, штрафной удар от Малиновского отбили бы?

– Конечно! Малиновский пусть еще попытается мне забить (смеется).

– Что о нем говорят в клубе вообще? Какие отзывы?

– Когда проходила моя официальная презентация в "Марселе", то общалась с руководством клуба. Среди менеджеров были и люди, занимающиеся делами мужской команды. Они хорошо отзывались о нем. Говорили, что очень им довольны и хотели бы, чтобы он оставался в команде и помогал ей бороться за самые высокие места.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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