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Яремчук забил первый гол за Брюгге на летних сборах

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В последний раз он отмечался более восьми месяцев назад

Яремчук забил первый гол за Брюгге на летних сборах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий Роман Яремчук отличился забитым голом в товарищеском матче “Брюгге”. Его команда встречалась с "Бейерсхортом".

Форвард вышел на поле после перерыва и отличился на 52-й минуте. Это первый гол Яремчука во время летнего предсезонного сбора.

В общем, в последний раз Роман забивал еще 19 октября прошлого года в ворота “Сент-Трюйдена”.

"Сине-черные" провели уже второй матч во время подготовки к чемпионату. В первом поединке они уступили 0:1 "Варегему", а сегодня выиграли "Бейерсхорт" со счетом 3:0.

Следующий матч "Брюгге" проведет 12 июля против "Фейенорда".

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Жерминаль Беерсхот (Бельгия)
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