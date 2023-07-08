Яремчук забил первый гол за Брюгге на летних сборах
В последний раз он отмечался более восьми месяцев назад
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий Роман Яремчук отличился забитым голом в товарищеском матче “Брюгге”. Его команда встречалась с "Бейерсхортом".
Форвард вышел на поле после перерыва и отличился на 52-й минуте. Это первый гол Яремчука во время летнего предсезонного сбора.
В общем, в последний раз Роман забивал еще 19 октября прошлого года в ворота “Сент-Трюйдена”.
"Сине-черные" провели уже второй матч во время подготовки к чемпионату. В первом поединке они уступили 0:1 "Варегему", а сегодня выиграли "Бейерсхорт" со счетом 3:0.
Следующий матч "Брюгге" проведет 12 июля против "Фейенорда".
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