Забарный: Хочу сделать все возможное для Борнмута
Украинец рассказал о подготовке к сезону
Фото: afcb.co.uk
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал о начале подготовки к новому сезону со своей командой.
"Начало лета было очень хорошим, я провел время дома со своей семьей и близкими друзьями. Что касается национальной сборной Украины, мы выиграли две важные игры, и я забил свой первый гол, я очень счастлив.
Наша страна очень устала, но народ продолжает оставаться вместе, мы едины и продолжаем бороться. Для меня это эмоциональный момент, потому что у нас было много игр, и мы хотели, чтобы люди в нашей стране улыбнулись.
Сборы? Я счастлив быть здесь, ведь нахожусь в нужном месте в нужное время. И я хочу сделать все возможное для команды. Мне это нравится. Тренировки полезны для меня, и я думаю, что это хорошо для команды. Мы начинаем больше играть в футбол в одно или два касания, это более быстрая игра, и это идет нам на пользу. Нам нужно улучшить игру и начать прогрессировать", - цитирует Забарного официальный сайт "вишен".
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