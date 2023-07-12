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Тренер Брюгге: Сейчас это еще не тот Яремчук, которого мы знали раньше

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Некоторые компоненты нужно подтянуть

Тренер Брюгге: Сейчас это еще не тот Яремчук, которого мы знали раньше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брюгге" Ронни Дейла высказал свое мнение об украинском нападающем команды Романе Яремчуке.

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"Он многому научился после прошлого сезона, который был для него тяжелым.

Но он позитивный парень. Просто нужно улучшить некоторые вещи, и именно на этом Роман должен сейчас сконцентрироваться. Не думая о том, что от него ждут, или о прошлом сезоне.

Ему нужно интенсивнее двигаться, добавить темпа своей игре. Это топ-игрок, и мы видим его уровень, но это еще не тот Яремчук, которого мы знали раньше", — сказал Дейла.

Напомним, что в прошлом сезоне 27-летний украинец отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Ронни Дейла
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Источник:
Het Nieuwsblad

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