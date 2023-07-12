Тренер Брюгге: Сейчас это еще не тот Яремчук, которого мы знали раньше

Главный тренер "Брюгге" Ронни Дейла высказал свое мнение об украинском нападающем команды Романе Яремчуке.

"Он многому научился после прошлого сезона, который был для него тяжелым.

Но он позитивный парень. Просто нужно улучшить некоторые вещи, и именно на этом Роман должен сейчас сконцентрироваться. Не думая о том, что от него ждут, или о прошлом сезоне.

Ему нужно интенсивнее двигаться, добавить темпа своей игре. Это топ-игрок, и мы видим его уровень, но это еще не тот Яремчук, которого мы знали раньше", — сказал Дейла.