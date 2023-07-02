Яремчук и еще один украинец приняли участие в первом летнем спарринге Брюгге

"Брюгге" провел первый матч в летнем межсезонье. Подопечные Ронни Дейла уступили "Зюлте-Варегему" со счетом 0:1 из-за пропущенного гола на 65-й минуте.

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе и провел первый тайм. На 63-й минуте на поле появился его соотечественник – 17-летний вингер Александр Якименко.

Этот спарринг был дебютным поединком для норвежского тренера Ронни Дейла, который недавно возглавил “Брюгге”.

Следующий поединок "сине-черные" сыграют 8 июля против "Беерсхота".