Яремчук и еще один украинец приняли участие в первом летнем спарринге Брюгге
Нападающий провел один тайм
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брюгге" провел первый матч в летнем межсезонье. Подопечные Ронни Дейла уступили "Зюлте-Варегему" со счетом 0:1 из-за пропущенного гола на 65-й минуте.
Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе и провел первый тайм. На 63-й минуте на поле появился его соотечественник – 17-летний вингер Александр Якименко.
Этот спарринг был дебютным поединком для норвежского тренера Ронни Дейла, который недавно возглавил “Брюгге”.
Следующий поединок "сине-черные" сыграют 8 июля против "Беерсхота".
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