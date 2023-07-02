  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук и еще один украинец приняли участие в первом летнем спарринге Брюгге
В тренде

Яремчук и еще один украинец приняли участие в первом летнем спарринге Брюгге

Наши за границей
(1 голосов)

Нападающий провел один тайм

Яремчук и еще один украинец приняли участие в первом летнем спарринге Брюгге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брюгге" провел первый матч в летнем межсезонье. Подопечные Ронни Дейла уступили "Зюлте-Варегему" со счетом 0:1 из-за пропущенного гола на 65-й минуте.

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе и провел первый тайм. На 63-й минуте на поле появился его соотечественник – 17-летний вингер Александр Якименко.

Этот спарринг был дебютным поединком для норвежского тренера Ронни Дейла, который недавно возглавил “Брюгге”.

Следующий поединок "сине-черные" сыграют 8 июля против "Беерсхота".

По теме
yellow-arrow
Интер Майами прервал проигрышную серию из семи матчей в МЛС. Кривцов сыграл 90 минут
yellow-arrow
Права спортсменов для выезда заграницу обеспечивает Конституция – Депутат СН
yellow-arrow
Яремчук в старте Брюгге на товарищеский матч против Зюлте-Варегем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Якименко Роман Яремчук Брюгге Зюлте-Варегем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде