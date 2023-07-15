Владислав Кочергин выйдет в основе Ракува на матч Суперкубка Польши

Сегодня, 15-го июля, состоится матч за Суперкубок Польши. Между собой сыграют "Ракув" и "Легия". Начало матча – 21:10.

Это будет первый официальный матч польского внутреннего сезона. В основном составе "Ракува" выйдет украинец Владислав Кочергин. Легионера "Легии" Игоря Харатина нет в заявке не только на этот матч, но и на весь сезон.

W takim składzie zagramy o Superpuchar! ????



Po zwycięstwo, Rakowie! ✊????????



--- #RCZLEG ???? 20:10 pic.twitter.com/oPdmfkvZaM — Raków Częstochowa ???? (@Rakow1921) July 15, 2023

"Ракув" в этом сезоне уже сыграл один матч в квалификации Лиги чемпионов, где Кочергин забил гол.