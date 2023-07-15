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Владислав Кочергин выйдет в основе Ракува на матч Суперкубка Польши

Наши за границей
(1 голосов)

Против Легии

Владислав Кочергин выйдет в основе Ракува на матч Суперкубка Польши

Фото: RakowCzestochowa/ Автор - Jakub Ziemianin

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15-го июля, состоится матч за Суперкубок Польши. Между собой сыграют "Ракув" и "Легия". Начало матча – 21:10.

Это будет первый официальный матч польского внутреннего сезона. В основном составе "Ракува" выйдет украинец Владислав Кочергин. Легионера "Легии" Игоря Харатина нет в заявке не только на этот матч, но и на весь сезон.

"Ракув" в этом сезоне уже сыграл один матч в квалификации Лиги чемпионов, где Кочергин забил гол.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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