Владислав Кочергин выйдет в основе Ракува на матч Суперкубка Польши
Против Легии
Фото: RakowCzestochowa/ Автор - Jakub Ziemianin
Сегодня, 15-го июля, состоится матч за Суперкубок Польши. Между собой сыграют "Ракув" и "Легия". Начало матча – 21:10.
Это будет первый официальный матч польского внутреннего сезона. В основном составе "Ракува" выйдет украинец Владислав Кочергин. Легионера "Легии" Игоря Харатина нет в заявке не только на этот матч, но и на весь сезон.
W takim składzie zagramy o Superpuchar! ????— Raków Częstochowa ???? (@Rakow1921) July 15, 2023
Po zwycięstwo, Rakowie! ✊????????
--- #RCZLEG ???? 20:10 pic.twitter.com/oPdmfkvZaM
"Ракув" в этом сезоне уже сыграл один матч в квалификации Лиги чемпионов, где Кочергин забил гол.
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