Харатин: В Легии на меня не рассчитывают, но заинтересованы, чтобы я был при команде

Полузащитник "Легии" Игорь Харатин прокомментировал для УФ решение клуба не включить его в заявку на сезон, а также рассказал о планах на будущее.

“ – Вы обижены на “Легию” что с вами так поступили?

‒ Я уважаю свою работу, независимо от того играю или нет. Работаю на максимуме каждый день. Я уважаю и тренеров и команду. Мы много хорошего и плохого пережили вместе. Как бы дальше ни сложилось, “Легия” – особенная часть моей жизни.

‒ Вы сыграли с десяток матчей прошлого сезона, в отличие от кампании 2021/22. Почему так произошло?

– Я привык всегда с себя спрашивать, а не винить клуб. На меня не рассчитывают, значит, мне нужно дальше развиваться, искать другую команду. В “Легии” дальнейшего прогресса для меня уже не будет.

‒ У вас не возникало дежавю с тем, как несколько лет назад вас попросили из “Ференцвароша”?

– Тогда события развивались довольно быстро. В “Легии” за два года сменилось много тренеров, пришло новое руководство, из-за чего я оказался в такой ситуации.

‒ У вас остался последний год по контракту с “Легией”. Клуб хочет что-то получить за вас, возможно ли досрочное прекращение сотрудничества?

‒ Клуб вместе со мной и моим агентом ищет решения. “Легия” заинтересована, чтобы я был при команде.

– К вам уже обращались клубы? Конкретика какая-нибудь присутствует?

‒ Конкретных вариантов сейчас нет, пока рано о чем-то говорить.

‒ Не исключаете вариант с возвращением домой? Из "Динамо" не поступало звонка?

‒ В будущем, возможно, что-то больше смогу рассказать. Сейчас я открыт ко всем предложениям.

‒ В Европе вы поиграли за ведущие команды своих стран. Планируете придерживаться этого вектора развития карьеры?

– Сейчас трудно о чем-то говорить при отсутствии конкретных предложений. Чувствую в себе силы играть на высоком уровне. Я готов к любым вызовам. Последний год я не так много сыграл, поэтому силы и желание играть и профессионально расти”, - сказал Харатин.