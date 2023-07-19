Чемпион Польши рассматривает возможность оформить аренду украинского нападающего

Действующий чемпион Польши "Ракув" рассматривает возможность подписания нападающего "Труа" Николая Кухаревича. Об этом сообщает журналист Петр Сленка.

Руководство “медаликов” хочет оформить переход 22-летнего форварда на правах аренды. О ее сроках пока не сообщается.

Кухаревич присоединился к "Труа" летом 2021 года, перейдя из "Руха". Предыдущие два сезона он провел в аренде: сначала в бельгийском "Левене", затем в шотландском "Хиберниане".

В прошлом году в чемпионате Шотландии Николай отметился пятью голами и одним ассистом в 15 матчах.

Его контракт с "Труа" действует до июня 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 500 тысяч евро.

“Ракув” в прошлом сезоне выиграл чемпионат Польши. Сейчас клуб выступает в квалификационном раунде Лиги чемпионов. За “медаликов” играет украинский вингер Владислав Кочергин.