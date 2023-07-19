Чемпион Польши рассматривает возможность оформить аренду украинского нападающего
Возможно увеличение делегации украинских футболистов в этом клубе
Фото: facebook.com/HibernianFootballClubOfficial
Действующий чемпион Польши "Ракув" рассматривает возможность подписания нападающего "Труа" Николая Кухаревича. Об этом сообщает журналист Петр Сленка.
Руководство “медаликов” хочет оформить переход 22-летнего форварда на правах аренды. О ее сроках пока не сообщается.
Кухаревич присоединился к "Труа" летом 2021 года, перейдя из "Руха". Предыдущие два сезона он провел в аренде: сначала в бельгийском "Левене", затем в шотландском "Хиберниане".
В прошлом году в чемпионате Шотландии Николай отметился пятью голами и одним ассистом в 15 матчах.
Его контракт с "Труа" действует до июня 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 500 тысяч евро.
“Ракув” в прошлом сезоне выиграл чемпионат Польши. Сейчас клуб выступает в квалификационном раунде Лиги чемпионов. За “медаликов” играет украинский вингер Владислав Кочергин.
Популярное сейчас
- Вернулся туда, где начинал. Барселона официально подписала опорного хавбека Жироны
- Динамо сегодня проведет спарринг против бронзового призера чемпионата Саудовской Аравии
- Очередное поражение Шахтера, Гай – помощник ван Леувена, усиление для Баварии. Главные новости за 18 июля
- Челси отправился на сборы в США. Мудрик на месте – Фото
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО