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Чемпион Польши рассматривает возможность оформить аренду украинского нападающего

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Возможно увеличение делегации украинских футболистов в этом клубе

Чемпион Польши рассматривает возможность оформить аренду украинского нападающего

Фото: facebook.com/HibernianFootballClubOfficial

Новина українською

Действующий чемпион Польши "Ракув" рассматривает возможность подписания нападающего "Труа" Николая Кухаревича. Об этом сообщает журналист Петр Сленка.

Руководство “медаликов” хочет оформить переход 22-летнего форварда на правах аренды. О ее сроках пока не сообщается.

Кухаревич присоединился к "Труа" летом 2021 года, перейдя из "Руха". Предыдущие два сезона он провел в аренде: сначала в бельгийском "Левене", затем в шотландском "Хиберниане".

В прошлом году в чемпионате Шотландии Николай отметился пятью голами и одним ассистом в 15 матчах.

Его контракт с "Труа" действует до июня 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 500 тысяч евро.

“Ракув” в прошлом сезоне выиграл чемпионат Польши. Сейчас клуб выступает в квалификационном раунде Лиги чемпионов. За “медаликов” играет украинский вингер Владислав Кочергин.

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В статье: Труа Ракув (Ченстохова) Николай Кухаревич
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