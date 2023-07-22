Кухаревич: Есть интерес со стороны Ракува, но еще ничего не подписано

Нападающий "Труа" Николай Кухаревич рассказал о сезоне в Шотландии, двух травмах и поездке на Олимпиаду.

- Николай, следующий сезон вы можете начать в чемпионате Польши, в "Ракуве", вместе с Владом Кочергиным. Правда или ложь?

– Есть интерес, но еще ничего не подписано.

– Почему "Ракув"?

- Это – чемпион Польши, сейчас отбирается из-за квалификации в Лигу чемпионов, это еврокубки. Пока ждем, ждем.

– Для вас важно, что в польском "Ракуве" играет Влад Кочергин? Или в Польше в принципе такая атмосфера, что украинец будет чувствовать себя как дома?

- Да, в Польше такая атмосфера, близкий менталитет, в общем-то все. С адаптацией, думаю, проблем не должно быть. Плюс – украинец, для меня это вообще новинка. В других европейских командах не было ни украинцев, ни русскоязычных. Наш в команде – это, конечно, очень помогает. Но я еще не знаю, сложится ли, - сказал Кухаревич.