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Кухаревич: Есть интерес со стороны Ракува, но еще ничего не подписано

Наши за границей
(1 голосов)

Игрок открыт для возможных предложений

Кухаревич: Есть интерес со стороны Ракува, но еще ничего не подписано

Фото: Getty Images

Новина українською

Нападающий "Труа" Николай Кухаревич рассказал о сезоне в Шотландии, двух травмах и поездке на Олимпиаду.

- Николай, следующий сезон вы можете начать в чемпионате Польши, в "Ракуве", вместе с Владом Кочергиным. Правда или ложь?

– Есть интерес, но еще ничего не подписано.

– Почему "Ракув"?

- Это – чемпион Польши, сейчас отбирается из-за квалификации в Лигу чемпионов, это еврокубки. Пока ждем, ждем.

– Для вас важно, что в польском "Ракуве" играет Влад Кочергин? Или в Польше в принципе такая атмосфера, что украинец будет чувствовать себя как дома?

- Да, в Польше такая атмосфера, близкий менталитет, в общем-то все. С адаптацией, думаю, проблем не должно быть. Плюс – украинец, для меня это вообще новинка. В других европейских командах не было ни украинцев, ни русскоязычных. Наш в команде – это, конечно, очень помогает. Но я еще не знаю, сложится ли, - сказал Кухаревич.

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В статье: Польша Труа Хайберниан (Шотландия) Ракув (Ченстохова) Николай Кухаревич
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
22.07.2023 в 13:08
Кочергін ніби піде з клубу
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