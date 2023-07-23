Малиновский заинтересовал ряд клубов из Серии А
Руслан может вернуться в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может снова выступать за клуб чемпионата Италии.
Хавбеком национальной сборной Украины заинтересовались несколько клубов Серии А. Об этом сообщает итальянский журналист Лусиано Савиано.
Отмечается, что провансальцы готовы отпустить 29-летнего украинца за 15 млн. евро.
Напомним, Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" минувшей зимой за 10 млн евро. За французский клуб Руслан провел 23 поединка, забил 2 гола и оформил 1 результативную передачу.
В свою очередь, выступая за клуб из Бергамо, украинский полузащитник отыграл 115 матчей в Серии А, забил 23 гола и оформил 24 ассиста.
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