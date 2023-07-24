Украинский защитник дебютировал за клуб в США с желтой карточки

Украинский защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко провел свой первый матч за океаном.

25-летний украинец начал игру на скамейке запасных, на поле он вышел на 70-й минуте, когда его команда вела при счете 2:0. Интересно, что Чеберко успел заработать желтую карточку.

Заметим, что уже в самой концовке встречи "Коламбус Крю" пропустил - на 85-й минуте Джейсен Расселл-Роу отправил мяч в собственные ворота. При этом команда Чеберко все равно выиграла - 2:1.

Напомним, Чеберко перешел в "Коламбус Крю" месяц назад. До этого он играл за "Днепр", "Зарю", а также хорватские "Ласк" и "Осиек".