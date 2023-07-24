Украинский защитник дебютировал за клуб в США с желтой карточки
Украинец провел первый матч за американский клуб
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Украинский защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко провел свой первый матч за океаном.
25-летний украинец начал игру на скамейке запасных, на поле он вышел на 70-й минуте, когда его команда вела при счете 2:0. Интересно, что Чеберко успел заработать желтую карточку.
Заметим, что уже в самой концовке встречи "Коламбус Крю" пропустил - на 85-й минуте Джейсен Расселл-Роу отправил мяч в собственные ворота. При этом команда Чеберко все равно выиграла - 2:1.
Напомним, Чеберко перешел в "Коламбус Крю" месяц назад. До этого он играл за "Днепр", "Зарю", а также хорватские "Ласк" и "Осиек".
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