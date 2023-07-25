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Стало известно, сколько Михайличенко будет получать в Динамо Загреб

Наши за границей
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Украинец будет играть в Хорватии

Стало известно, сколько Михайличенко будет получать в Динамо Загреб

Фото: gnkdinamo.hr

Новина українською

Стало известно, сколько будет зарабатывать украинский защитник Богдан Михайличенко в его новом клубе – "Динамо" Загреб.

Как сообщает Sport.ua, зарплата 26-летнего футболиста в Хорватии составит 300 тысяч евро в год.

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По информации источника, эта сумма может вырасти до 0,5 млн евро благодаря бонусам за прохождение в Лигу чемпионов, удачным выступлениям в главном еврокубковом турнире, а также победе в национальном чемпионате.

В бельгийском "Андерлехте" зарплата у Богдана была немного выше – 350 тысяч евро за сезон. Приблизительно такую же сумму Михайличенко получал и в донецком "Шахтере" без учета бонусов.

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В статье: Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Источник:
Sport.ua

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