Стало известно, сколько Михайличенко будет получать в Динамо Загреб
Украинец будет играть в Хорватии
Фото: gnkdinamo.hr
Стало известно, сколько будет зарабатывать украинский защитник Богдан Михайличенко в его новом клубе – "Динамо" Загреб.
Как сообщает Sport.ua, зарплата 26-летнего футболиста в Хорватии составит 300 тысяч евро в год.
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По информации источника, эта сумма может вырасти до 0,5 млн евро благодаря бонусам за прохождение в Лигу чемпионов, удачным выступлениям в главном еврокубковом турнире, а также победе в национальном чемпионате.
В бельгийском "Андерлехте" зарплата у Богдана была немного выше – 350 тысяч евро за сезон. Приблизительно такую же сумму Михайличенко получал и в донецком "Шахтере" без учета бонусов.
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