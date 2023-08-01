Желизко сменит чемпионат Латвии на второй дивизион Польши

Полузащитник "Валмиеры" и молодежной сборной Украины Иван Желизко сменит клубную прописку.

Как сообщают польские СМИ, игрок перейдет в гданськую "Лехия", которая по итогам минувшего дивизиона вылетела из элитного дивизиона.

Отмечается, что это будет полноценный трансфер.

Желизко – воспитанник "Карпат", но за первую команду не играл. Летом 2019 года перешел в чешскую "Карвину", а с февраля 2021 года выступает за "Валмиеру", с которой в прошлом сезоне (чемпионат проводится по схеме весна-лето) стал чемпионом Латвии.