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Малиновским интересуются Торино и Бешикташ

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец может вернуться в Италию

Малиновским интересуются Торино и Бешикташ

Фото: om.fr/fr

Новина українською

Итальянский "Торино" проявляет интерес к украинскому хавбеку "Марселя" Руслану Малиновскому, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По данным источника, украинца в своей команде хотел бы видеть главный тренер туринцев Иван Юрич.

Также отмечается, что есть определенный интерес к 30-летнему полузащитнику и со стороны турецкого "Бешикташа".

Напомним, что до перехода в "Марсель"Малиновский три с половиной года был в "Аталанте". За этот период украинец провел 143 игры во всех турнирах, в которых отличился 58 результативными действиями.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Андрей Малиновский Марсель Торино (Турин)
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Комментарии (1)
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mr_kubik (City)
05.08.2023 в 00:14
А інтерес з боку БД? Чи то було кря кря?
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