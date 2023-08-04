Малиновским интересуются Торино и Бешикташ
Украинец может вернуться в Италию
Фото: om.fr/fr
Итальянский "
По данным источника, украинца в своей команде хотел бы видеть главный тренер туринцев Иван Юрич.
Также отмечается, что есть определенный интерес к 30-летнему полузащитнику и со стороны турецкого "Бешикташа".
Напомним, что до перехода в "Марсель"Малиновский три с половиной года был в "Аталанте". За этот период украинец провел 143 игры во всех турнирах, в которых отличился 58 результативными действиями.
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Источник:сайт Джанлуки Ді Марціо
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Комментарии (1)
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mr_kubik (City)
05.08.2023 в 00:14
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