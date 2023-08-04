Малиновским интересуются Торино и Бешикташ

Итальянский " Торино " проявляет интерес к украинскому хавбеку "Марселя" Руслану Малиновскому, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По данным источника, украинца в своей команде хотел бы видеть главный тренер туринцев Иван Юрич.

Также отмечается, что есть определенный интерес к 30-летнему полузащитнику и со стороны турецкого "Бешикташа".

Напомним, что до перехода в "Марсель"Малиновский три с половиной года был в "Аталанте". За этот период украинец провел 143 игры во всех турнирах, в которых отличился 58 результативными действиями.