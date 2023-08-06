Марсель не включил Малиновского в заявку на матч квалификации ЛЧ

"Марсель" сформировал свою заявку из игроков на поединок против "Панатинаикоса" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В ростере "провансальцев" 21 футболист. Примечательно, что в этот список не попал Руслан Малиновский. В отличие от украинского хавбека в заявку клуб включил новичков Обамеянга, Кондогбиа, Лоди и Сарра.

В руководстве "Марселя" есть серьезное недовольство 30-летним украинцем из-за его адаптации в Лиге 1.

Вчера была информация, что турецкий "Бешикташ" сделал первое официальное предложение "Марселю" по Малиновскому.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Руслан отыграл 20 матчей, забил 1 гол и оформил 1 ассист.